The Island du 21 janvier : l’épisode 3 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





The Island du 14 janvier 2025, épisode 2 – Ce mardi soir à la télé, M6 diffuse l’épisode 2 de « The Island : l’île du bagne », le programme d’aventure présenté par Loury Lag. Après les abandons de Carine Galli et Patrick Puydebat la semaine dernière, ils sont encore 8 célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Publicité





The Island : l’île du bagne, présentation d’épisode 3

Après 5 jours d’aventure, les corps et les esprits vacillent. Ils partent à la recherche de nourriture et des tensions apparaissent ! De son côté, Nathalie Marquay-Pernaut se confie sur la douleur de la perte de son mari. Et après sa blessure qui a failli le faire abandonner, Terence Telle reprend l’aventure !

Vidéo bande-annonce du 21 janvier



Publicité



"On perd tous un peu notre lucidité"

Après 5 jours d'aventure, les corps et les esprits vacillent… #TheIsland l'île du bagne, présenté par Loury Lag, mardi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/HrmaKPrfXL — M6 (@M6) January 18, 2025

Les candidats encore en course

– LUCIE BERTAUD, Combattante de boxe et MMA

– SIDNEY GOVOU, Footballeur international français

– NATHALIE MARQUAY-PERNAUT, Miss France 1987 et comédienne

– PIERRE-AMBROISE BOSSE, Champion du monde du 800m

– DANIELA CAPONE, Humoriste, star des réseaux sociaux

– JULIEN COHEN, Entrepreneur brocanteur

– DELPHINE WESPISER, Miss France 2012 et animatrice TV

– TERENCE TELLE, Mannequin et comédien