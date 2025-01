The Floor, à la conquête du sol : 3ème numéro ce soir sur France 2 (11 janvier 2025)

Publicité





« The Floor, à la conquête du sol » du 11 janvier 2025 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour troisième numéro de la saison 2 de son jeu « The Floor, à la conquête du sol ». Pour ce nouvel épisode, ils ne sont plus que 60 candidats encore en course et en fin de soirée ils ne seront plus que 40 !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







The Floor, à la conquête du sol, présentation du jeu

Dans « The Floor : À la conquête du sol », les participants s’affrontent chaque semaine dans des face-à-face palpitants et visuels. Leur mission ? Conquérir l’intégralité du sol pour décrocher le jackpot !

Chaque candidat possède une case sur le sol, représentant une catégorie dans laquelle il excelle : cinéma, sport, géographie, télévision, nature, cuisine, politique… Tous les domaines sont à l’honneur.



Lorsqu’il est choisi, un candidat peut défier le propriétaire d’une case voisine dans sa spécialité. Après chaque duel, le perdant est éliminé sur-le-champ, tandis que le vainqueur s’empare de la case adverse, agrandissant ainsi son territoire.

Stratégie, culture générale, endurance et sang-froid seront essentiels pour enchaîner les victoires et rester dans la course.

Après plusieurs semaines de compétition acharnée, celui ou celle qui réussira à conquérir tout le sol remportera 100 000 euros et sera sacré grand champion de cette deuxième saison !

Préparez vous pour « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV