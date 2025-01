« Enquête parallèle » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (11 janvier 2025)

Publicité





« Enquête parallèle » au programme TV du 11 janvier 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Enquête parallèle ». Dans les rôles principaux, retrouvez Florence Pernel, Jean-Baptiste Shelmerdine et Medi Sadoun.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Enquête parallèle » : l’histoire

Dans un petit village près de Lyon, un jeune homme est retrouvé mort au pied du tristement célèbre « pont des suicidés ». Rosa, une adolescente de 16 ans, fait la macabre découverte lors de son jogging matinal. L’inconnu n’a sur lui aucun papier d’identité, seulement un tatouage énigmatique.

Le médecin légiste conclut rapidement à un suicide, et faute d’identification, le corps sera enterré sous X dans les jours qui viennent. Mais Rosa refuse de rester indifférente. Déterminée à percer le mystère, elle convainc Fred, sa mère, ancienne reporter de guerre devenue journaliste pour une chaîne locale, de mener sa propre enquête.



Fred, pugnace et animée par un profond sens de la justice, se lance dans l’aventure, épaulée par Manu, son caméraman fidèle et rêveur. Bien qu’aucune enquête officielle ne soit ouverte, leurs investigations les amènent à collaborer avec Pierre, commandant de gendarmerie pragmatique et parfois réticent.

Cette quête pour révéler l’identité et l’histoire du jeune homme les entraîne dans des milieux opposés : des altermondialistes passionnés aux cercles feutrés de la grande bourgeoisie lyonnaise. Entre secrets, confrontations et découvertes, Fred, Rosa et leurs alliés se retrouvent face à bien plus qu’un simple drame individuel.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Florence Pernel (Fred), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), Medi Sadoun (Pierre Langlois), Macha Meril (Colette Chaperot), Jessyrielle Massengo (Rosa), Xavier Maly (Georges), Marie-Christine Adam (Adèle Jaspaing), Anaïs Parello (Justine Jaspaing), Ariane Massenet (Béa), Stomy Bugsy (Boris), Jérôme Le Banner (Le jardinier), Kassim Meesters (Maxence), Clémence Basnard (Barbara), Arthur Legrand (Guillaume), Christophe Favre (Le Maire), Guillemette Crémèse (Edith), Frédérique Tirmont (Pauline Doré)

« Enquête parallèle » c’est ce soir sur France 3.