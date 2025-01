The Floor, à la conquête du sol : la finale ce soir sur France 2, qui va gagner ? (25 janvier 2025)

Publicité





« The Floor, à la conquête du sol » du 25 janvier 2025 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour la grande finale de la saison 2 de son jeu « The Floor, à la conquête du sol ». Pour cet ultime épisode, ils ne sont plus que 20 candidats encore en course à espérer remporter la victoire !





Rendez-vous à partir de 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





The Floor, à la conquête du sol, présentation de la finale

Après quatre semaines de succès pour « The Floor: à la conquête du sol », ne manquez pas le 5e et dernier épisode de cette saison 2, animé par Cyril Féraud, et découvrez qui décrochera les 100 000 euros !

Ce dernier épisode promet de rester aussi dynamique et captivant que les précédents, avec l’introduction de nouvelles catégories cette saison, telles que des duels musicaux ou des défis sur des images générées par l’IA.



Publicité





Tout au long de la compétition, les participants se sont affrontés chaque soir lors de face-à-face visuels, dans le but de conquérir l’intégralité du sol pour remporter le jackpot. Chaque candidat commence avec une case qu’il maîtrise, dans un domaine comme le cinéma, le sport, la géographie, la télévision, la nature, la cuisine, la politique, et bien d’autres. Lorsqu’il est sélectionné, un candidat peut défier l’un des voisins de sa case dans sa propre spécialité. Après chaque duel, le perdant est éliminé, tandis que le gagnant s’empare de la case de son adversaire, élargissant ainsi son territoire.

Stratégie, connaissances, patience et endurance sont les clés pour réussir. Mais seul un candidat pourra maintenir son calme, enchaîner les victoires, et dominer le sol.

Dans ce dernier épisode, parmi les 20 participants initiaux, seuls 2 candidats s’affronteront lors de la grande finale. Nouveauté cette saison : les deux finalistes se mesureront sur leurs deux catégories respectives, et en cas d’égalité, une catégorie supplémentaire choisie par la production départagera les deux adversaires.

Le grand gagnant, celui qui aura conquis l’intégralité du sol, remportera la somme de 100.000 euros et sera couronné champion de cette deuxième saison.

Préparez vous pour « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV