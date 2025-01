Star Academy du 25 janvier : la finale ce soir sur TF1, qui sera la gagnante ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 25 janvier 2025, la finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la grande finale de la Star Academy 2024. Après l’élimination de Franck la semaine dernière, ce soir Marine et Ebony s’affrontent et on connaitra le nom de la gagnante de la saison !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 25 janvier 2025, le programme de la finale

Ce soir, c’est la grande finale de la Star Academy. Marine et Ebony seront aux côtés de M.Pokora, Pierre Garnier, Sofia Essaïdi, Domiano, Amel Bent et leur marraine, Clara Luciani.

Qui de Marine ou Ebony sera la grande gagnante et succèdera à Pierre Garnier ?



Publicité





La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– M.Pokora et Marine « Juste une photo de toi »

– Pierre Garnier et Ebony « Adieu nous deux »

– Sofia Essaïdi et Ebony « Roxane »

– Damiano des Maneskin et Marine « Born with a broken heart »

– Amel Bent avec Marine et Ebony sur un medley (Marine sur « Tu n’est plus là » et Ebony « Où je vais »)

– Clara Luciani, la marraine, avec Marine et Ebony sur un medley

Les solos

– Marine « Ma faute »

– Ebony « Unforgettable »

– Ebony « All I Ask » d’Adele

– Marine « A corps perdu » de Grégory Lemarchal

Les duos / battles

– Marine et Ebony « Tout » de Lara Fabian

– Marine et Ebony « Nerver enough » de The Greatest Showman

– Marine et Ebony « When you believe » de Mariah Carey et Whitney Houston

Collégiales

– l’hymne « Recommence moi » avec toute la promo

– « Et si tu sens » avec toute la promo

– tableau chanté / dansé sur « Can’t stop the feeling » avec les élèves de la tournée

VIDÉO Star Academy du 25 janvier 2025, la bande-annonce

Star Academy, finale : qui doit gagner ?