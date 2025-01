The Island : 2 abandons ! (résumé et replay épisode 1 du 7 janvier 2025)

Publicité





« The Island : l’île du bagne » résumé et replay de l’épisode 1 du mardi 7 janvier 2025 – C’est ce soir que M6 a lancé la toute nouvelle saison de The Island.





Loury Lag accueille les célébrités qui participent à l’aventure : LUCIE BERTAUD, SIDNEY GOVOU, CARINE GALLI, NATHALIE MARQUAY-PERNAUT, PIERRE-AMBROISE BOSSE, DANIELA CAPONE, JULIEN COHEN, DELPHINE WESPISER, TERENCE TELLE, PATRICK PUYDEBAT.







Loury Lag parle à chaque célébrité une par une pour mieux la connaitre. Et ils appellent tous une dernière fois leurs proches avant de s’éclipser pendant 10 jours.

Avant même de commencer, Carine Galli a raté une marche et s’est blessée à la cheville. Loury décide de ne pas l’emmener ! Et après examen, elle a une triple fracture de la cheville.



Direction l’île, à la nage ! Julien Cohen est le premier à arriver sur la plage. Il s’agit du point de départ de leur expédition. Ils ont 2 jours pour trouver des ressources, former un camps et trouver de l’eau.

Ils fabriquent tous des étendoirs. Loury s’inquiète : il faudrait plutôt faire une cabane ! Ils découvrent le matériel laissé par Loury Lag. La survie s’organise et les premières tensions éclatent.

Patrick est victime d’une morsure de raie. Il est au plus mal et va devoir être évacué ! L’aventure s’arrête là pour l’acteur des « Mystères de l’amour ».

The Island : l’île du bagne, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de The Island, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+.