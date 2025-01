Un Si Grand Soleil du 22 janvier : Hugo fait une découverte choc, Florent rencontre Achille (résumé épisode 1561 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1561 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 22 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu est avec Eve, il ne comprend pas que Virgile ait entrainé Tom et Maéva en cavale. Eve dit qu’il n’a peut être pas eu le choix mais Manu n’y croit pas. Il pense qu’il s’est attaché à Tom. Eve rappelle qu’il a perdu sa fille et qu’il ne peut plus aller se recueillir sur sa tombe. Mais Manu est remonté : il va gâcher la vie de Tom et il a fait du mal à Alix ! Eve fait promettre à Manu de ne jamais l’abandonner comme ça.

Yann interroge encore Steve, il reprend tout depuis le début. Steve décide d’avouer ! Il s’est disputé avec Belvis et ça a mal tourné. Ils en sont venus aux mains, il est tombé à terre comme une masse. Il a paniqué, il s’est enfuit. Steve ne voulait pas le tuer, il voulait juste le confronter suite à l’article de Midi Libre.



Cécile appelle Florent pour lui proposer de dîner avec Achille ! Elle veut lui présenter et c’est Achille qui a demandé à le rencontrer. Florent est surpris mais il accepte. Florent en parle à Sabine, il est heureux mais ça lui met la pression. Sabine pense que ça va bien se passer. De son côté, Cécile dit à Achille que Florent est l’avocat de Tom. Mais il ne sait pas où il est, elle lui demande de ne pas parler boulot avec lui.

A la paillotte, Emma retrouve Victor. Elle n’a aucune nouvelle de Tom. Elle ne comprend pas comment il a pu se mettre là dedans alors que tout allait bien. Elle regrette qu’il ait croisé Hélène…

Au commissariat, Yann explique à Manu et Thaïs que Steve a avoué. Et Belvis lui avait demandé de hacké le système informatique de l’hôpital. Ça innocente Tom mais Yann rappelle qu’il est quand même rentré par effraction chez IVG Conseils. Manu lui dit d’arrêter de chercher la petite bête.

Johanna parle à Florent, qui ne l’écoute pas. Il lui dit que Cécile va lui présenter son fils, il a peur que ça ne se passe pas bien. Johanna lui dit que ça va très bien se passer. Florent veut venir avec un petit cadeau, Johanna pense qu’il va penser qu’il veut l’acheter… Il appelle Hugo, qui lui conseille un petit cadeau en rapport avec le basket. Il lui dit de ne pas se mettre la pression et lui assure qu’Achille est un chouette gamin.

Au lycée, Achille dit à Charlotte que son père à appeler sa mère. Charlotte est remontée et s’en prend à son père. Elle lui dit qu’elle n’a plus rien à lui dire.

Alors que le procureur est avec Becker et qu’il va mettre Steve en examen, Hugo les interrompt. Il a trouvé des traces de digitaline dans le sang de Belvis : il a été empoisonné pour provoquer la crise cardiaque ! Il a du prendre la substance entre 15 et 18h le jour de sa mort.

Florent rejoint Cécile et Achille au restaurant. Il lui offre des places pour un match de basket. Achille est ravi et le remercie. Il fait mine d’aimer aussi mais se plante, ça fait rire Achille. Ils accrochent bien, Achille demande à Florent comme il a su pour le basket. Florent dit que c’est Hugo et il pense qu’il lui manque. Achille interroge Florent sur Tom, il lui assure qu’il ne sait pas où il est. Quand Florent va payer, Achille dit à Cécile qu’il le trouve top cool. Il est content pour elle !

Alix est avec Nicolas, elle lui assure que son histoire avec son ex est complètement terminée. Elle peut se tourner vers l’avenir avec lui !

Yann interroge de nouveau Steve, il lui demande si Belvis a reçu de la visite ce jour là car il a été empoisonné. Il assure que ce n’est pas lui et qu’il n’y avait personne à l’asso en dehors d’eux et Hélène…

