Un Si Grand Soleil du 23 janvier : Hélène avoue tout (résumé épisode 1562 en avance)

Un si grand soleil du 23 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1562 en avance – Qu'est-ce qui vous attendd demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 23 janvier 2025.





Yann fait le point avec Becker sur la mort de Belvis. Seulement Steve et Hélène étaient dans les locaux ce jour là. Yann pense que ce n’est pas Steve qui a empoisonné Belvis. Ca serait donc Hélène ! Becker lui demande d’aller la chercher pour la réinterroger.

Alix est avec Nicolas, ils sont passé une belle soirée et une très belle nuit. Alix donne à Nicolas les clés de chez elle mais ça ne veut pas dire qu’ils sont un couple. Ils sont ensemble mais chacun de son côté ! Nicolas dit qu’ils sont un « mi-couple », Alix trouve ça mignon.



Flore se confie à Ludo au sujet de Damien, qu’elle présente comme un mec parfait. Ludo lui demande pourquoi ça s’est terminé, Flore lui explique que c’était un cambrioleur, quelqu’un l’a balancé et il a pris la fuite. Il a refusé d’emmener Flore et Tiago ! Et elle ne l’a plus jamais revu et Tiago n’a aucun souvenir de son père. Flore n’a jamais réussi à l’oublier et ne s’est jamais remis en couple. Ludo lui parle de son expérience avec Jade, il ne l’avait pas bien vécu. Tiago les interrompt, ils changent de sujet. Plus tard, Tiago en parle à Robin. Il trouve que sa mère est bizarre depuis une semaine, il la trouve fuyante comme si elle voulait lui cacher quelque chose.

Hélène est au commissariat, assistée par Johanna, son avocate. Elle demande à s’entretenir avec elle mais Hélène refuse. Elle dit devant Yann qu’elle est soulagée que la police ait compris ce qu’elle a fait. Elle reconnait avoir tué Belvis. Elle a été choquée de découvrir le trafic d’enfants dans Midi Libre, elle a compris qu’il s’était servi d’elle. Elle a attendu qu’il parte pour verser la digitaline dans sa gourde pour provoquer une crise cardiaque.

Johanna explique à Yann qu’elle a aucune conscience de la gravité de ses actes, elle va demander une expertise psychiatrique. Yann lui dit de faire ce qu’elle veut, pour lui c’est juste une femme sans aucun regret.

Dans la rue, Ludo croise Margot. Il lui demande ce qu’elle fait là, elle dit qu’elle est là pour quelques mois pour passer le barreau. Il lui propose d’aller boire un café le lendemain, elle accepte.

Yann informe Steve que c’est Hélène qui a tué Belvis, il tombe de haut. Il va être quand même poursuivi pour le hacking de l’hôpital et complicité d’entrave à l’IVG.

Margot a préparé des lasagnes végé pour Achille et Cécile. Elle lui dit qu’elle a croisé Ludo, ils n’avaient rien à se dire elle a trouvé ça gênant. Mais elle a accepté de boire un café avec lui, elle a paniqué. Pendant ce temps là, Ludo en parle à Elise. Il la trouve toujours aussi belle et solaire. Il s’est dit qu’il avait peut être fait une erreur en la laissant partir.

Florent annonce à Carine et Nathalie que leurs enfants sont mis hors de cause, ils vont pouvoir rentrer. Elles sont soulagées !

Johanna explique à Hélène qu’elle va être mise en examen, elle sera soumise à une expertise psychologique dès demain. Hélène la remercie mais elle mérite d’aller en prison. Elle n’est pas folle, elle mérite d’être jugée et condamnée. Mais elle en’a aucun regret, convaincue d’avoir fait le bien en tuant cet homme !

