Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Pays de Galles direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Pays de Galles en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce vendredi soir sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. L’équipe de France débute le Tournoi des Six Nations aujourd’hui face au Pays de Galles.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 21h ce vendredi 2 février 2024. Coup d’envoi à 21h15.







Le Tournoi des Six Nations 2025 signe le grand retour du XV de France masculin au Stade de France, après une précédente édition disputée loin de Saint-Denis. Avec deux matchs à domicile et trois à l’extérieur, les Bleus auront à cœur de briller face à leurs rivaux européens.

Aux commentaires, Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili feront vivre les rencontres du XV de France, tandis qu’Hélène Macurdy recueillera les réactions en bord de terrain. Pour les autres matchs, Jean Abeilhou et Yann Delaigue assureront la narration. Une équipe de commentateurs expérimentés pour une couverture palpitante de la compétition !



La composition du 15 de France

Le XV de départ : Ramos – Attissogbe, Barassi, Moefana, Bielle-Biarrey – (o) Ntamack, (m) Dupont (c) – Boudehent, Alldritt, Cros – Meafou, Roumat – Atonio, Mauvaka, Gros.

Les remplaçants : Marchand, Baille, Colombe, Auradou, Guillard, Jégou, Le Garrec, Gailleton.

France / Pays de Galles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 21h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

France / Pays de Galles, un match de rugby évènement à suivre dès 21h sur France 2.