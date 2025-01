Un Si Grand Soleil spoiler : Becker comprend tout, Cécile et Achille font un grand pas (épisode du 21 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1560 du 21 janvier 2025 – Becker va finalement tout comprendre au sujet de la mort de Belvis dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil »



Capture FTV[/caption]





Yann et Becker font ensuite le point : Tom affirme que quand il était chez IVG Conseils le soir de la mort de Belvis, il l’a entendu se disputer avec un homme.

Becker comprend alors que Belvis s’est certainement disputé avec Steve, l’informaticien d’IVG Conseils, et la dispute a du mal tourner !

Pendant ce temps là, Manu décide d’aller parler à Alix. Il lui dit de contacter Virgile pour lui demander de ramener Tom et Maéva… Alix nie que Virgile soit derrière leur disparition et reproche à Manu d’avoir laissé tomber Virgile. Manu la trouve injuste.



Pendant ce temps là, Cécile reçoit un appel de Sohan. Elle découvre qu’Achille est de nouveau en couple avec Charlotte et qu’il sèche les cours. Cécile est inquiète et veut confronter Achille, mais Margot lui assure qu’il va bien et lui conseille de se montrer compréhensive. Cécile décide de suivre son conseil et assure à Achille qu’elle lui fait confiance. Mère et fils font un énorme pas : ils décident de se présenter Florent et Charlotte !

