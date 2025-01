C dans l’air du 16 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 16 janvier 2025





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 16 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Trêve Israël / Hamas : un effet Trump ?

Après quinze mois de conflit, Israël et le Hamas ont trouvé un accord pour cesser les bombardements sur Gaza et organiser la libération progressive des otages israéliens. Dès dimanche, 33 otages israéliens pourraient être libérés en échange d’un millier de prisonniers palestiniens. Ce cessez-le-feu prévoit également un retrait des troupes israéliennes vers l’Est, permettant ainsi l’entrée accrue d’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cette première phase de l’accord, annoncée mercredi soir par les médiateurs qatariens, égyptiens et américains, doit durer 42 jours. Elle pourrait représenter un soulagement tant pour les Gazaouis que pour les otages israéliens enlevés lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.



Cependant, des obstacles subsistent à la mise en œuvre de l’accord, prévue dès dimanche 19 janvier. En Israël, le Premier ministre a accusé jeudi le Hamas de provoquer une « crise de dernière minute » en modifiant certains termes de l’accord, retardant ainsi son approbation. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a dénoncé l’accord comme une « capitulation » et exhorté d’autres membres de l’extrême droite à s’opposer au gouvernement. De son côté, le Hamas a déclaré qu’il respectait les termes négociés, rejetant les accusations israéliennes.

Alors que le cabinet de sécurité israélien devait se réunir jeudi pour valider l’accord, des interrogations subsistent sur les décisions finales d’Israël. Les États-Unis, qui ont joué un rôle clé dans les négociations, se disent « confiants » quant à la résolution des problèmes de dernière minute. Le président Joe Biden, à quelques jours de la fin de son mandat, a salué « des mois de diplomatie intense » ayant conduit à cet accord. Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a attribué ce succès à son élection, le qualifiant d’étape cruciale pour stabiliser la région. Par ailleurs, son futur secrétaire d’État a évoqué l’ambition d’une « diplomatie audacieuse » pour résoudre d’autres conflits, comme la guerre en Ukraine.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 16 janvier 2025 à 17h40 sur France 5.