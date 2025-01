Un Si Grand Soleil spoiler : Belvis mort, Tom et Maéva dans de sales draps ! (épisode du 10 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1553 du 10 janvier 2025 – Les choses vont mal tourner pour Tom et Maéva dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil »



En effet, alors que Tom et Maéva décident de se rendre dans les locaux de l’association afin de fouiller dans l’ordinateur et trouver des preuves pour faire tomber Belvis et Hélène, ils tombent sur une dispute entre Belvis et l’informaticien de l’association…

Maéva encourage Tom à partir mais il hésite. Ils entendent un bruit, Belvis est projeté au sol ! Il est mort !

Pendant ce temps au tribunal, Cécile et Florent se retrouvent bloqués ensemble dans l’ascenseur. Cécile finit par avouer à Florent avoir demandé à être retirée de l’affaire car il lui plait beaucoup… Cécile et Florent finissent par céder à la passion avant que l’ascenseur ne se remette en marche !



