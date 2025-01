C dans l’air du 7 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 7 janvier 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Jean-Marie Le Pen : quel héritage ?

Jean-Marie Le Pen, figure historique de l’extrême droite en France, s’est éteint à l’âge de 96 ans. Acteur majeur de la scène politique française depuis les années 1950, il avait contribué à la résurgence des idées d’extrême droite en cofondant le Front national, qu’il a dirigé pendant 38 ans avant de transmettre les rênes à sa fille. Ce parti, aujourd’hui connu sous le nom de Rassemblement national, a marqué durablement le paysage politique français.



Candidat à la présidence de la République à cinq reprises, Jean-Marie Le Pen avait créé la surprise en atteignant le second tour de l’élection présidentielle en 2002. Sa carrière, jalonnée d’élections et de mandats, a également été marquée par de nombreux procès et condamnations, notamment pour des propos contestant des crimes contre l’humanité.

Surnommé « Le Menhir », il a été exclu définitivement du Front national en 2015, après des tensions internes. Il avait alors engagé plusieurs batailles juridiques contre cette exclusion. En mars 2018, lors d’un congrès, le parti avait acté la suppression de son titre de président d’honneur et officialisé son changement de nom pour devenir le Rassemblement national.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 7 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.