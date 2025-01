Un Si Grand Soleil spoiler : Flore menace Alain, Louis risque gros (épisode du 3 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1569 du 3 février 2025 – Flore est décidément prête à tout pour Damien dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Toujours très amoureuse du père de Tiago, Flore ne va reculer devant rien dans les prochains jours…











Flore réussit à convaincre Damien de rester avec elle à Montpellier, elle lui assure qu’elle a une idée d’une autre planque et qu’il pourra rencontrer Tiago.

Flore en parle à Ludo, qui voit tout ça d’un mauvais oeil et tente d’acheter le départ de Damien… Mais ce dernier refuse. De son côté, Flore demande l’aide financière à Alain pour prendre un appartement et planquer Damien. Et elle n’hésite pas à le menacer : s’il parle à la police, il ne les reverra plus jamais !

De son côté, Laurine poursuit sa relation avec Louis et décide de quitter Yoann. Ce dernier a des soupçons sur Louis et le confronte. Ce dernier avoue être avec Laurine, Yoann est furieux et va cesser toute collaboration avec lui…



