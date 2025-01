C dans l’air du 29 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 29 janvier 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 29 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Impôt : la colère des grands patrons

Un coup de gueule qui fait du bruit. Lors de la présentation des résultats annuels de LVMH, son PDG a exprimé son agacement face à la hausse des impôts prévue en 2025 pour les plus grandes entreprises françaises. Selon lui, cette mesure s’apparente à une « taxe sur le made in France » incitant à la délocalisation. « Je reviens des États-Unis, où règne un vent d’optimisme. En France, c’est une douche froide », a-t-il déclaré. Le dirigeant, aperçu récemment aux côtés de ses enfants Delphine et Alexandre lors de l’investiture de Donald Trump, a salué la politique fiscale américaine : « Là-bas, l’impôt sur les sociétés va baisser à 15 %, les ateliers sont subventionnés, et le président encourage cette dynamique. »



Cinquième fortune mondiale avec 168 milliards d’euros selon *Forbes*, il faisait allusion à la contribution exceptionnelle imposée aux grandes entreprises en 2025, qui devrait rapporter 8 milliards d’euros à l’État. Pour les groupes générant plus de trois milliards d’euros de chiffre d’affaires, comme LVMH, cette surtaxe entraînerait une augmentation de 40 % du taux d’imposition. Une déclaration qui relance le débat sur la fiscalité. La porte-parole du gouvernement a dit « comprendre la colère » du PDG tout en rappelant que « chacun doit contribuer », compte tenu de la situation budgétaire. Sophie Primas a insisté sur le caractère « temporaire » de cette taxe, en attente de l’adoption définitive du budget 2025.

Parallèlement, François Bayrou a enflammé le débat politique en évoquant un « sentiment de submersion » migratoire, provoquant un tollé à gauche et des tensions dans son propre camp. Accusé de reprendre une rhétorique d’extrême droite, il a persisté devant les députés, suscitant la réprobation de Boris Vallaud : « Si vous gouvernez avec les préjugés de l’extrême droite, elle finira par gouverner. » En réaction, le PS a suspendu les négociations budgétaires avec le gouvernement, compliquant la tâche de Matignon à la veille d’une réunion cruciale.

Qu’en est-il du budget 2025 ? LVMH va-t-il délocaliser ? L’Europe peut-elle rivaliser avec les États-Unis et la Chine face à un Donald Trump déterminé à séduire les entreprises ? Bruxelles dévoilera ce mercredi sa feuille de route sur la compétitivité. Enfin, comment certaines mairies luttent-elles contre les déserts médicaux ? Reportage à Arcachon, où une politique de santé ambitieuse porte ses fruits depuis dix ans.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 29 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.