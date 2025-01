Un Si Grand Soleil Spoilers : Flore replonge, Manu grillé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 au 31 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 27 au 31 janvier 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Flore et ses retrouvailles avec Damien, le père de Tiago. Il est de retour après avoir pris une balle ! Flore ne va pas hésiter à impliquer Alain et Ludo pour venir en aide à son ex, qu’elle aime encore mais qui les met en grand danger. Des trafiquants sont à ses trousses et Ludo va le planquer à la ferme !

De son côté, Louis peut compter sur l’aide de Bertier pour gérer sa comptabilité. Mais après le départ de Maéva, il doit trouver de nouveaux artistes. Il décide d’investir 8.000 euros dans l’organisation d’une soirée ! C’est là qu’il va rencontrer Laurine et avoir un coup de foudre pour la médecin…



Publicité





Au commissariat, on découvre l’implication de Virgile dans la fuite de Tom et Maéva. Et Becker fait le lien avec Manu…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 au 31 janvier 2025

Lundi 27 janvier 2025 (épisode 1564) : L’équipe de Becker finit par découvrir l’implication de Virgile. De son côté, Flore est rattrapée par son passé.

Mardi 28 janvier 2025 (épisode 1565) : Malgré les précautions de Manu, Becker fait le lien entre lui et Virgile. Quant à Ludo, il est prêt à prendre tous les risques pour aider Flore.

Mercredi 29 janvier 2025 (épisode 1566) : Tandis que Louis joue à un jeu dangereux avec ses finances, Flore se retrouve embarquée dans une sombre histoire.

Jeudi 30 janvier 2025 (épisode 1567) : Louis fait une rencontre qui ne le laisse pas indifférent. De son côté, Alain s’inquiète pour sa famille.

Vendredi 31 janvier 2025 (épisode 1568) : Tandis que Flore voit son histoire passée se répéter, Laurine doit prendre en charge un charmant malade du cœur…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 27 au 31 janvier 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.