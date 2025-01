Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux-Bègles / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux-Bègles / Lyon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Place à la 15ème journée de la saison de Top 14 ce samedi et l’Union Bordeaux-Bègles affronte le LOU Rugby.





Un match de rugby à suivre à 21h05 sur Canal+ en direct de Bordeaux, coup d’envoi à 21h15.







Ce soir, à 21h15, l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) accueille le LOU Rugby au Stade Chaban-Delmas pour la 15e journée du Top 14. Actuellement, l’UBB occupe la deuxième place du classement avec 37 points, tandis que Lyon se trouve en 13e position avec 18 points. Notez que lors de leur dernière confrontation en septembre 2024, Lyon avait remporté le match 28 à 26.

Ce duel s’annonce passionnant entre deux équipes déterminées à marquer des points précieux dans la course au classement.

Bordeaux-Bègles / Lyon la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : Ducuing – Uberti, Tapuai, Janse van Rensburg, A. Retière – (o) Carbery, (m) Lesgourgues – Matiu, Tatafu, Diaby – Ricard, Petti – Sadie, Latterrade, Poirot (cap.).

Remplaçants : Sa, Boniface, Nguimbous, Vergnes-Taillefer, Lucu, Jalibert, Depoortere.



Le XV de départ de LOU Rugby : Le XV de départ : Kaabèche, Marchand, Ainsley – William , Roussel – Cretin, Saginadze, Botha – Couilloud (m, cap.), Berdeu (o) – Niniashvili, Millet, Radradra, Rattez – Méliande.

Remplaçants : Chat, Aptsiauri, Geraci, Lambey, Cassang, Maraku, Gouzou, Gomes Sa.

Bordeaux-Bègles / Lyon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux-Bègles / Lyon, 15ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.