Un Si Grand Soleil Spoilers : un mort, Alix avoue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 6 au 10 janvier 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 6 au 10 janvier 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire qu’alors que l’article de Marc fait grand bruit, Belvis, le directeur d’IVG Conseil, est retrouvé mort !

Alix est perturbée par le retour de Virgile, elle a passé la nuit avec lui et décide de l’avouer à Nicolas.



De son côté à la ferme, Ludo fait une rencontre qui pourrait bien bouleverser sa période sans femme… Quant à Cécile, elle lutte contre ses sentiments pour Florent !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 6 au 10 janvier 2025

Lundi 6 janvier 2025 (épisode 1549) : Tandis qu’une nouvelle rencontre vient mettre les bonnes résolutions de Ludo à l’épreuve, Nicolas a l’impression qu’Alix lui cache quelque-chose.

Mardi 7 janvier 2025 (épisode 1550) : Achille accepte de confier son secret à Margot, à condition de ne surtout pas en parler à sa mère. De son côté, Sohan tente de recoller les morceaux avec Marie-Sophie.

Mercredi 8 janvier 2025 (épisode 1551) : Florent a l’impression que Cécile le fuit. De son côté, Hélène est bouleversée par l’article de Marc : et si Belvis l’avait manipulée ?

Jeudi 9 janvier 2025 (épisode 1552) : Malgré leurs efforts, Tom et Maéva voient leurs espoirs s’envoler. De son côté, Flore aurait bien besoin d’un coup de main : Bilal lui fait alors une drôle de suggestion.

Vendredi 10 janvier 2025 (épisode 1553) : Thaïs craint que Tom et Maéva ne cherchent à rendre justice eux-mêmes. Quant à Florent et Cécile, ils vont partager un moment à deux, bien malgré eux.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 6 au 10 janvier 2025

