13h15 le dimanche du 2 février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 2 février 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec un nouvel épisode du « Feuilleton des français ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 2 février 2025 : le sommaire

Depuis douze saisons, « Le feuilleton des Français » de « 13h15 le dimanche » part à la rencontre des citoyens pour raconter leur quotidien, avec ses joies et ses difficultés, à travers des témoignages marquants.

Des Français face aux défis et aux préjugés

En pleine épidémie de grippe, l’émission a suivi une équipe de médecins urgentistes hospitaliers, confrontés à la réduction des coûts et du nombre de lits, et contraints d’innover pour trouver des solutions.



Publicité





Un an après les blocages agricoles, Louanne, jeune éleveuse ariégeoise de 23 ans, refuse de baisser les bras malgré un contexte économique toujours difficile. Avec son compagnon, elle s’est lancée à son compte et a acheté ses premières brebis.

À Marseille, Haïm, rabbin dans les quartiers Nord, œuvre chaque jour pour le dialogue interreligieux. Depuis les attaques du 7 octobre 2023 en Israël, il rencontre les jeunes et les représentants d’autres communautés afin de lutter contre les préjugés et l’antisémitisme.