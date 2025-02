Danse avec les Stars 2025 : le show pas en direct, le 1er prime déjà enregistré ! Découvrez les couples

Publicité





C’est vendredi prochain, le 7 février 2025, que TF1 lancera la nouvelle saison de « Danse avec les Stars ». Mais attention, cette année encore le show ne sera pas en direct ! En effet, le tout premier prime a déjà été tourné hier soir, avec près d’une semaine d’avance sur la diffusion.











Si le système est le même que la saison précédente, la moitié des couples a dansé sur ce premier prime. L’autre moitié fera ses débuts sur le second prime. Les 10 couples encore en compétition devraient ensuite êtes réunis sur le 3ème prime et un premier couple sera éliminé.

Les couples de célébrités et danseurs révélés2>

En attendant de découvrir le lancement de « Danse avec les Stars » vendredi prochain sur TF1, voici la liste des célébrités et leurs danseurs. Rappelons qu’Anthony Colette, Christian Millette et Maxime Dereymez ne font pas partie des danseurs de cette nouvelles saison tandis qu’un nouveau arrive : Nino Musa.



– Florent Manaudou et Elsa Bois

– Adil Rami et Ana Riera

– Lénie Vacher et Jordan Mouillerac

– Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil

– Ève Gilles et Nino Musa

– Sophie Davant et Nico Archambault

– Mayane et Christophe Licata

– Claude Dartois et Katrina Patchett

– Julie Zenatti et Adrien Caby

– Frank Lebœuf et Candice Pascal

– Jungeli et Inès Vandamme

– Nelson Monfort et Calisson Goasdoué

VIDEO bande-annonce de Danse avec les Stars saison 14