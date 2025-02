Publicité





66 minutes du 16 février 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 16 février 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Louise : le violent profil du suspect

La France entière a été bouleversée par le meurtre de Louise, une collégienne de 11 ans, dont le corps sans vie a été découvert le 7 février dans un bois à Épinay-sur-Orge, en Essonne. Owen L., principal suspect, est finalement passé aux aveux après que son ADN l’a confondu. Sa petite amie a été mise en examen pour non-dénonciation de crime. Âgé de 23 ans, le jeune homme est décrit par ses proches comme très colérique et passionné de jeux vidéo. Une défaite aurait pu déclencher l’accès de violence qui a coûté la vie à Louise. Retour sur une enquête rapide et un drame qui a profondément marqué le pays.



Publicité





🔵 Consommer moins, ça change la vie !

Vivre mieux avec moins, une philosophie qui séduit de plus en plus de Français soucieux de réduire le gaspillage, limiter la pollution et préserver la planète. Sans être militants ni radicaux, ces citoyens adoptent des gestes simples : limiter leurs déplacements motorisés, privilégier une alimentation responsable et réduire leurs déchets. Les « décroissants » se déplacent à pied ou à vélo, cuisinent des aliments destinés à être jetés et cherchent à éviter le superflu. Chaque année, un Français gaspille en moyenne 24 kilos de nourriture encore consommable. À l’occasion de la « Semaine Green » du Groupe M6, immersion dans le quotidien de ces adeptes du minimalisme entre astuces et bons plans.

🔵 Braderies : de bonnes affaires en hiver

Après les soldes, place aux braderies ! Ces événements hivernaux lancent leur saison un peu partout en France. À Bordeaux (Gironde), la braderie de la semaine dernière a attiré 200 000 visiteurs, entre habitués et touristes, venus profiter des bonnes affaires. Les 400 exposants, qu’ils soient commerçants installés ou vendeurs ambulants, ont multiplié les promotions pour séduire les acheteurs. Cet événement est aussi une aubaine pour les restaurants et petites brasseries locales, qui comptent sur cette affluence pour dynamiser leur activité. Plongée au cœur d’une braderie hivernale et de ses meilleures opportunités !

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 École Ducasse : les futures stars de la pâtisserie

Découvrez les coulisses de l’école de pâtisserie la plus prestigieuse au monde. Nichée dans le château de Montbarnier à Yssingeaux (Haute-Loire) depuis sa création en 1984, cette institution de 7 000 m² a été reprise en 2007 par Alain Ducasse. Chaque année, 1 500 étudiants venus des quatre coins du globe y perfectionnent leur art. Dans ce cadre exceptionnel, l’exigence est à son comble, et tous nourrissent le même rêve : marcher dans les pas de Pierre Hermé, Nina Métayer ou encore Cédric Grolet, ancien élève de l’école. Plongée au cœur du centre de formation des futurs grands noms de la pâtisserie.

Extrait vidéo

vidéo à venir

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.