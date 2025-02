C à vous du 26 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mohamed Amra mis en examen, le narcotrafiquant placé à l’isolement. Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, est l’invitée de C à vous

🔵 Affaire Bétharram : 40 nouvelles plaintes déposées demain. On reçoit Jean-François Blanco, avocat d’une des victimes dans l’affaire Bétharram et Françoise Gullung, ancienne enseignante à Notre-Dame de Bétharram dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef copropriétaire de “La Renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Lucas Chiche, pianiste révélé par l’émission « Prodiges ». Il se produira le 15 mars à la Salle Cortot à Paris; et Fabrice Luchini, Julia Piaton et Barbara Schulz pour le film « Le secret de Khéops » en salle le 5 mars

