C dans l’air du 17 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 17 février 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 17 février 2025 : le sommaire

⬛ Axe Trump-Poutine : le cauchemar des Européens

Remous diplomatiques à Paris

L’annonce d’une réunion entre les États-Unis et la Russie, prévue mardi en Arabie Saoudite pour discuter d’un éventuel processus de paix en Ukraine, mais sans l’Union européenne, a semé le trouble en Europe. Lundi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a justifié cette exclusion en déclarant : « Si les Européens viennent négocier avec l’intention de poursuivre la guerre, pourquoi les inviterions-nous ? »

Trois jours après la mise en garde du vice-président américain J.D. Vance à la Conférence de Munich, les Européens peinent encore à trouver une réponse. En urgence, la France a convié une dizaine de dirigeants de l’UE et de l’OTAN à l’Élysée pour tenter de coordonner une stratégie. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a d’ailleurs évoqué la possibilité d’un déploiement de troupes françaises, britanniques et polonaises pour garantir « une paix durable » en Ukraine. La Suède s’est montrée ouverte à cette initiative, contrairement à la Pologne, qui a rapidement décliné. Parallèlement, plusieurs États européens, comme la République tchèque et la Roumanie, regrettent de ne pas avoir été conviés à la réunion informelle de Paris. La Hongrie, fidèle alliée de Moscou, dénonce quant à elle un sommet des « frustrés » opposés à la paix.



Publicité





Pendant que la diplomatie s’agite, la guerre continue

Sur le terrain, les combats se poursuivent avec intensité. À Boutcha, ville meurtrie par l’occupation russe, un groupe de 90 femmes volontaires s’est forgé une solide réputation : celui des « chasseuses de drones ». Le jour, elles sont infirmières, pâtissières ou pharmaciennes. Mais dès que le danger approche, elles enfilent un gilet pare-balles et traquent les drones Shahed envoyés par l’ennemi. « Il y aura toujours une partie de l’Ukraine qui se battra jusqu’au bout », confie Valentina, vétérinaire de formation. Certaines d’entre elles sont même passées à l’étape supérieure en intégrant les gardes-frontières, les brigades d’assaut ou en opérant des lance-missiles.

La France se prépare au pire

Depuis l’invasion russe, l’idée d’une guerre aux portes de l’Europe a fait son chemin en France. Ces derniers mois, une soixantaine d’élèves médecins militaires ont participé à un exercice grandeur nature à La Valbonne, près de Lyon. Simulation d’embuscades, médecine de guerre, gestion d’une menace nucléaire : cet entraînement vise à les préparer à des missions sur des théâtres d’opérations extérieurs. Une préparation devenue plus que jamais nécessaire face à la montée des tensions internationales.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 17 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.