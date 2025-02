C dans l’air du 27 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 27 février : invités et le sommaire

⬛ CHRISTOPHE BARBIER

Ancien directeur de la rédaction de L’Express, éditorialiste pour BFM. Il reviendra sur la disparition de C8 de la TNT et les conséquences pour Cyril Hanouna et son émission TPMP. Il analysera aussi les enjeux médiatiques et politiques de cette décision.

⬛ Et maintenant… Trump insulte l’Europe



Donald Trump intensifie ses attaques contre l’Europe. Après le Canada et le Mexique, il annonce une taxe de 25 % sur les produits européens, accusant l’UE de nuire aux États-Unis. Bruxelles promet une riposte ferme.

L’inquiétude grandit en Europe face à un rapprochement entre Washington et Moscou. Trump souhaite négocier seul avec la Russie sur l’Ukraine et adopte la rhétorique du Kremlin. Récemment, les États-Unis ont même voté aux côtés de la Russie contre l’UE.

À Munich, un haut responsable américain a soutenu l’AfD, principal parti d’extrême droite allemand, tandis qu’Elon Musk multiplie les appels à voter pour ce mouvement. L’AfD réalise une percée historique, ravivant les craintes d’une montée de l’extrémisme.

En France, des violences attribuées à l’extrême droite se multiplient, entre agressions de militants antifascistes et élus attaqués pour avoir dénoncé des actes racistes.

Pendant ce temps, Trump partage une vidéo controversée illustrant une prise de contrôle américaine de Gaza, sans démenti officiel, alimentant les spéculations sur ses intentions.

