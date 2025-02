C l’hebdo du 22 février 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 22 février 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 22 février : les invités et le sommaire

🔵 Et si le pape démissionnait ? Jean-François Colosimo réagit à l’état de santé fragile du Saint-Père, qui soulève la question de sa possible renonciation.

🔵 Laurent Nunez, préfet de police de Paris, et Richard Malka, avocat, sont les invités de C l’hebdo



🔵 Dans la suite de C l’hebdo : Une spéciale “bêtes de scène” avec les comédiens Jacques Weber et Denis Podalydès, l’avocat Patrick Maisonneuve et la chanteuse Charlotte Cardin. Jacques Weber révèle ce qui l’a marqué dans la plaidoirie historique de Robert Badinter contre la peine capitale pour Patrick Henry.

Extrait vidéo

"C’était le coup de grâce !"@Jacques Weber révèle ce qui l’a marqué dans la plaidoirie historique de Robert Badinter contre la peine capitale pour Patrick Henry ce soir dans #CLHebdo dès 18:50 avec @AureCasse ⬇️ pic.twitter.com/xah6mz6pOx — C l’hebdo (@clhebdo5) February 22, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 22 février 2025 à 19h sur France 5.