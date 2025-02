Demain Nous Appartient spoilers : Mélody face à son agresseur, Alex fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 février 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 24 au 28 février 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur Mélody.







L’agresseur de Mélody va avouer ! Il s’agit de Côme Gaudin, que Mélody a coaché. Il la draguait et lui posait des questions privées trop intrusives… Face à Georges, il reconnait que c’est lui qui a voulu étrangler Mélody vendredi ! Mais il nie être à l’origine de la tentative d’empoisonnement et de lui avoir foncé dessus en voiture.

Le mystère reste donc entier pour tout le reste autour de Mélody et elle part totalement en vrilles… A tel point qu’en faisant un footing, elle croit voir John Kovac pendu à un arbre !



De son côté, Alex refuse toujours de dire la vérité à Chloé concernant sa tumeur… Il appelle Robin en prison. Il lui annonce qu’il a une tumeur au cerveau et qu’il refuse de se faire opérer. Quant à Samuel, il drague une nouvelle arrivante à Sète. Mais il s’agit de Marine, la compagne de Fred !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 février 2025

Lundi 24 février 2025 (épisode 1886) : L’agresseur de Mélody avoue, enfin. L’apéritif d’anniversaire d’Enora et Violette tourne au fiasco. Alex se tourne vers une personne inattendue.

Mardi 25 février 2025 (épisode 1887) : Bastien décide de tout révéler à Georges. Chloé est décontenancée face à la réaction d’Alex. Samuel drague la mauvaise personne.

Mercredi 26 février 2025 (épisode 1888) : Mélody prend ses distances avec Bastien. Dès qu’il se retrouve seul, Fred contacte Victoire. Viviane voyage au bras de Rayane.

Jeudi 27 février 2025 (épisode 1889) : Sylvain témoigne contre Mélody, qui risque gros. Victor fait une proposition à Philippine. Soizic confronte Gloria, à sa manière.

Vendredi 28 février 2025 (épisode 1890) : Une preuve supplémentaire accable Mélody. Bart change de regard sur son employée. Gloria et Soizic conviennent d’un pacte.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 24 au 28 février 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…