Demain nous appartient : Alex va-t-il mourir ? Alexandre Brasseur répond aux rumeurs d’un départ !

Publicité





Alexandre Brasseur va-t-il quitter la série de TF1 « Demain nous appartient » ? C’est la question que bon nombre de fans de la série se posent alors que son personnage, Alex Bertrand, vient d’apprendre qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau.











Publicité





Et cette semaine dans une interview pour le Républicain Lorrain, Alexandre Brasseur a répondu aux rumeurs et confirmé que non, il ne quitte pas la série quotidienne de TF1 !

Quand on lui a demandé s’il comptait rester dans « Demain nous appartient », il a répondu : « Plus que jamais. Mon personnage évolue et sa destinée me comble. Ça fait sept ans et je ne m’en lasse pas. ».

Et alors que l’acteur est actuellement en tournée au théâtre, il assure qu’il a adapté son planning pour continuer de tourner dans DNA en même temps : « Je m’y suis préparé il y a dix-huit mois ! J’ai un planning bien ficelé. Je tourne essentiellement la semaine la série, le week-end c’est pour le théâtre et la famille. Je suis assez autonome et j’aime conduire. La tournée se concentre sur la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et la France. »



Publicité





Autant dire qu’Alex devrait donc s’en sortir !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Mélody face à son agresseur, Alex fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 février 2025)

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.