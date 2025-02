Demain Nous Appartient spoiler : la compagne de Fred débarque à Sète (vidéo épisode du 18 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Fred n’aura pas trainé dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il est arrivé à Sète il y a peu, Fred est déjà rejoint par Marine, sa compagne.











Fred vient la chercher à la gare de Sète et il la retrouve en pleine discussion avec un couple. Marine semble très sociable et ravie de s’installer à Sète avec son chéri ! Elle a même déjà repéré des endroits sympas et des restaurants à tester… Son arrivée réjouit Fred, mais ça ne devrait pas être la même chose pour Victoire…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1882 du 18 février 2025 : Marine débarque à Sète

