Plus belle la vie spoiler : les conséquences dramatiques du combat de Kilian ! (17 février 2025)

Kilian a totalement perdu le contrôle aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il s’est acharné sur son adversaire avec une violence inouïe, choquant Samuel et Aya. Et on peut vous dire que ce combat va avoir de terrible conséquences ! En effet, dans l’épisode du lundi 17 février 2025, Kilian apprend que l’homme a perdu la vue à cause de lui !











Kilian culpabilise alors que Samuel et Aya ne comprennent pas ce qui lui a pris… Face à Thomas, Kilian confie que depuis l’agression d’Aya, les souvenirs douloureux des violences conjugales de sa mère dans son enfance sont remontés.

Kilian prend alors une grande décision : il va quitter Marseille et rejoindre Emma et Baptiste en Australie !

Pendant ce temps là, Darius Kassian va piéger Elsa Morel pour reprendre son plan là où Jean-Paul l’avait arrêté…



