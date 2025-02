Demain Nous Appartient spoilers : le terrible secret d’Audrey, un grand retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 3 au 7 février 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 3 au 7 février 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Audrey, qui est rattrapée par son passé.







Publicité





La femme de Damien cache un lourd secret à sa famille alors qu’elle est victime de graves menaces. Damien pense qu’elle le trompe et décide de lui tendre un piège… Il finit par découvrir ce qu’elle a fait avec horreur. Et la mère d’Audrey débarque à Sète alors que toute la famille la croyait morte.

De son côté, Victoire retrouve Fred, qui a décidé de s’installer à Sète. Quand à Gloria et Adam, ils se retrouvent confrontés à Soizic… Et Chloé commence à s’inquiéter pour Alex.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 février 2025

Lundi 3 février 2025 (épisode 1871) : La police intervient pour sauver Lilou, déjà inconsciente. Victor, qui a une idée derrière la tête, fait un cadeau à Philippine. Gloria ment à Samuel concernant sa relation avec Adam.

Mardi 4 février 2025 (épisode 1872) : Persuadée d’être la cible des menaces, Lizzie avoue son méfait. Benny mesure les conséquences des actes de son frère. Au Spoon, Soizic présente Adam à Gloria.

Mercredi 5 février 2025 (épisode 1873) : Convaincu qu’Audrey le trompe, Damien décide de la piéger. En prison, Liam reçoit une visite inattendue. Fred, l’ex de Victoire, s’installe à Sète et souhaite la voir le plus vite possible.

Jeudi 6 février 2025 (épisode 1874) : Damien est horrifié quand il découvre le passé d’Audrey. Chloé craint qu’Alex n’ait replongé dans l’alcool. Nordine met en garde Roxane concernant ses méthodes.

Vendredi 7 février 2025 (épisode 1875) : La fratrie Roussel retrouve un membre de leur famille, que tous croyaient décédé. Mia se sacrifie pour gagner des points. Roxane critique ses collègues un peu trop vite.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Audrey cache un lourd secret, elle ment à Damien… (vidéo épisode du 5 février)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 3 au 7 février 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…