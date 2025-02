« Escroquerie aux sentiments » : votre téléfilm ce 14 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Escroquerie aux sentiments » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 14 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Escroquerie aux sentiments ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Escroquerie aux sentiments » : l’histoire, le casting

Ashley Morris découvre l’infidélité de son mari, Roger, le soir de sa fête d’anniversaire surprise en le surprenant avec une autre femme. Un an plus tard, fraîchement divorcée, elle se consacre pleinement à sa carrière d’artiste. Son talent lui vaut un contrat pour peindre une toile dans le restaurant que Jacqueline s’apprête à ouvrir, où elle fait la connaissance de Grant, le technicien chargé du réseau électrique. Encouragée par sa meilleure amie Tess, Ashley s’inscrit sur une application de rencontres et échange longuement avec Marco. Après plusieurs discussions tardives, ils prévoient un premier rendez-vous, mais un imprévu bouleverse leurs plans : Marco se retrouve soudainement dans le besoin de 8 000 dollars.

Avec : Shiva Negar (Ashley Morrison), Dillon Casey (Marco), Drew Nelson (Grant Drysdale), Mikaela Dyke (Tess Parks)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le mari de ma boss ».

« Le mari de ma boss » : l’histoire et le casting

La veille de la Saint-Valentin, Claire passe la soirée avec ses amies et succombe au charme de Brian. Elle apprend rapidement qu’il est le mari de sa patronne. La situation de Claire se complique lorsqu’elle se retrouve accusée du meurtre de sa chef, assassinée, et devient la principale suspecte.

Avec : Camille Stopps (Claire Donahue), Anthony Grant (Brian), Tina Jung (Tiffany Adler), Lisa Michelle Cornelius (La détective Baily)