Ici tout commence du 21 février : le terrible aveu de Maya (résumé + vidéo épisode 1117 en avance)

Ici tout commence du 21 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1117 – Maya va finalement faire un terrible aveu ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Elle va déclencher colère et déception chez Léonard…





Ici tout commence du 21 février 2025 – résumé de l’épisode 1117

Maya fait déguster ses bouchées à Angèle Lisetti, un moment décisif : si cette dernière valide le menu, Maya pourra le proposer lors de l’inauguration, garantissant ainsi sa place à l’Institut. Pourtant, la jeune femme paraît distraite, peu attentive aux commentaires et aux questions d’Angèle… À plusieurs reprises, Marc Leroy doit la ramener à la réalité. Maya explique avoir un souci perso et prend la fuite !

Et pour cause, Maya a besoin de soulager sa conscience… Elle fait un terrible aveu à Léonard : c’est elle qui a envoyé le mail de désistement au chef Laurent ! Léonard est sous le choc et il déborde de colère, il se sent trahi par celle qu’il considérait comme sa soeur.



Pendant ce temps là, le comportement étrange de Solal intrigue Zoé… Elle est convaincue qu’il lui cache quelque chose de grave ! Et Milan se fait éjecter de sa chambre par Tom…

Ici tout commence du 21 février 2025 – extrait vidéo

