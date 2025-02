Franck Gastambide accusé de violence par 6 femmes

Publicité





L'acteur et réalisateur Franck Gastambide est au cœur d'une controverse majeure. Selon une enquête publiée par Mediapart ce 21 février 2025, six femmes, dont trois de ses anciennes compagnes, l'accusent de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Ces allégations jettent une ombre sur la carrière de l'artiste, connu pour ses réalisations dans le cinéma français.











Les témoignages recueillis par Mediapart décrivent des comportements abusifs et des agressions présumées sur une période s’étendant sur plusieurs années. Les plaignantes évoquent des situations où elles auraient été contraintes ou manipulées, entraînant des répercussions psychologiques significatives.

En réponse à ces accusations, Franck Gastambide a fermement démenti les faits qui lui sont reprochés, se déclarant « victime » dans cette affaire. Il affirme que ces allégations sont infondées et qu’elles portent atteinte à son intégrité et à sa réputation.

Cette affaire survient dans un contexte où la parole des victimes de violences sexuelles et psychologiques se libère de plus en plus, notamment dans le milieu du cinéma et du divertissement. Les révélations pourraient avoir des conséquences importantes sur la carrière de Franck Gastambide.



À ce stade, aucune procédure judiciaire n’a été officiellement engagée. Les autorités compétentes pourraient être amenées à enquêter pour faire la lumière sur ces accusations. En attendant, l’affaire continue de susciter de nombreuses réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux.