Demain Nous Appartient spoiler : Alex annonce sa terrible décision à... (vidéo épisode du 25 février)

Demain nous appartient spoiler – Alex va devoir faire face à un terrible diagnostic dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Aaron va lui annoncer qu’il a une tumeur au cerveau !











Même s’il faut faire des examens pour savoir si elle est bénigne ou maligne, Alex est abattu, convaincu qu’avoir un cancer. Et alors qu’Aaron lui a expliqué qu’il allait falloir l’opérer au plus vite pour enlever la tumeur, Alex ne va rien dire à Chloé… Pire, il va prendre une terrible décision !

Contre tout attente, c’est à son frère, Robin, qu’Alex va tout dire. Il l’appelle en prison et lui explique qu’il a une tumeur. Mais Alex annonce à Robin qu’il ne veut pas se faire opérer et risquer des séquelles ! Robin est sous le choc, il pense qu’Alex fait une grave erreur : non seulement il doit en parler à Chloé, mais surtout il doit absolument se faire opérer !

Les mots de Robin feront-ils changer Alex d’avis ?



