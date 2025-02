Ici tout commence du 3 février : Billie mal à l'aise face à Tom qui... (résumé + vidéo épisode 1103 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1103 – On peut dire que Billie va être sacrément mal à l’aise face à Tom ce soir dans « Ici tout commence ». Et pour cause, il lui fait une déclaration alors qu’elle vient de passer le week-end dans les bras de Romain !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 3 février 2025 – résumé de l’épisode 1103

Billie est encore sur un petit nuage dans sa relation avec Romain Valdine, sans se douter de la véritable nature de ce dernier. Ils ont passé le week-end ensemble à Montpellier… De son côté, Tom est conscient que son couple traverse une crise et il tente de recoller les morceaux. Ce matin, il retrouve Billie pour lui présenter ses excuses avec sincérité. Mais il ignore totalement que la jeune femme a déjà tourné la page avec un autre… Billie est mal à l’aise et lui propose de parler ce soir.

De son côté, Coline a surpris Romain et Emi. Elle hésite à tout révéler et demande conseil à Carla. Quant à Gaëtan, frustré, il reproche à Alice de ne rien voir. Quant à Antoine, il se montre intransigeant avec Cléo.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Maya sombre, un dérapage, les résumés jusqu’au 21 février 2025

Ici tout commence du 3 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.