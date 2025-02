Plus Belle La Vie du 3 février 2025 : Idriss prêt à déraper (résumé + extrait vidéo épisode 260 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 260 de PBLV – Morgane va bien alors qu'Idriss est entre les mains de Mickaëla et sa soeur aujourd'hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et la police va intervenir alors qu'Idriss est prêt à venger son équipier…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 février 2025 – résumé de l’épisode 260

Patrick se précipite vers Morgane, paniqué. Il découvre qu’elle porte un gilet pare-balles. Soulagé, il la voit reprendre connaissance tandis qu’elle lui explique que tout cela avait été prévu avec Idriss. Troublé, Patrick trouve leur plan insensé, mais Morgane lui révèle qu’Idriss est équipé d’un traceur : ils n’ont plus qu’à le suivre. Bouleversé par la peur qu’il a eue, Patrick la serre dans ses bras.

Pendant ce temps, Mickaëla, tendue, accuse Idriss d’avoir tué Morgane. Il se justifie : c’était une flic, il n’avait pas d’autre choix. Par précaution, Mickaëla récupère son téléphone et s’en débarrasse, supprimant ainsi toute possibilité de le localiser. Morgane et Patrick suivent la piste jusqu’à un terrain vague, mais ne trouvent rien. Patrick suppose qu’Idriss a jeté son téléphone, mais Morgane en doute. Finalement, ils le retrouvent et comprennent que Mickaëla a brouillé les pistes. Patrick, lui, pense qu’Idriss les a trahis.



Au commissariat, Patrick affirme à Morgane qu’Idriss les a manipulés. Même les policiers aux frontières sont sans nouvelles de lui. Morgane, cependant, croit encore en leur plan. Patrick lui demande où Mickaëla pourrait se cacher, mais elle ne sait pas. La tension monte entre eux et la dispute éclate. L’arrivée de la juge Colbert complique encore la situation : Patrick avertit Morgane qu’ils risquent une mise à pied.

De son côté, Mickaëla conduit Idriss à sa complice, Karen Maugendre… qui se révèle être sa sœur. Mais Karen ne cache pas son hostilité : elle refuse d’accueillir un tueur de flics. Mickaëla insiste, arguant qu’il leur a sauvé la vie et doit fuir avec elles. Karen refuse catégoriquement, mais Idriss évoque Fred, qu’elle a assassiné. Stupéfaites, les deux femmes se demandent comment il est au courant.

Au commissariat, Morgane, en pleine conversation avec Ariane, laisse transparaître son inquiétude. Ariane comprend rapidement qu’elle a couché avec Idriss. Gênée, Morgane admet que ce n’était qu’un moment de faiblesse. Ariane la met en garde : Idriss a profité de son inexpérience. Pendant ce temps, Colbert quitte les lieux, et Patrick avoue à Morgane et Ariane qu’il lui a menti, prétendant que tout allait bien. Morgane reprend ses esprits : en nettoyant la camionnette, elle a trouvé une facture d’un magasin de bricolage. Après réflexion, elle fait le lien avec les points de rendez-vous… Une clinique vétérinaire se trouve en plein milieu. Sans perdre de temps, ils décident d’y aller.

Karen, sous prétexte de recompter l’argent, injecte discrètement un produit à Idriss. Il s’effondre.

Mickaëla, paniquée, lui demande si elle compte le tuer. Karen dément : ce sera à elle de s’en charger. Elle place l’arme d’Idriss dans sa main, mais Mickaëla hésite. Soudain, elle remarque les initiales de Fred gravées dessus. C’est avec cette arme qu’il a été tué ! Soupçonnant Idriss d’être un flic infiltré, Mickaëla, furieuse, s’apprête à l’abattre.

Au même moment, Patrick et son équipe arrivent devant la clinique. Morgane insiste pour participer à l’intervention. Pendant ce temps, Mickaëla, incapable d’aller jusqu’au bout, décide de fuir. Elle est interceptée et arrêtée par Patrick.

Dans la pièce, Karen, toujours occupée à compter l’argent, confronte Idriss sur Fred. Mais ce dernier, reprenant des forces, parvient à se libérer et récupère son arme. Il la braque sur Karen. Patrick et Morgane arrivent à temps et tentent de le raisonner. Grâce aux mots justes de Morgane, Idriss renonce à tirer. Patrick procède alors à l’arrestation de Karen.

