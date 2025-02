Ici tout commence du 5 février : Billie va-t-elle encore croire Romain ? (résumé + vidéo épisode 1105 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 5 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1105 – Billie a découvert le vrai visage de Romain hier dans votre série « Ici tout commence ». Mais ce soir, il tente de se rattraper, il lui ment au sujet d’Emi… Billie va-t-elle encore le croire ?





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 5 février 2025 – résumé de l’épisode 1105

Billie est encore bouleversée. Non seulement Romain lui a menti sur sa relation avec Emi Saneka, mais il l’a aussi violemment menacée et violentée. Alors qu’il vient la voir pour faire son mea-culpa, elle adopte d’abord une attitude distante. Mais elle finit par l’écouter. Valdine lui présente ses excuses et lui dit qu’avec Emi, ça ne va plus… Il lui ment et lui dit qu’il voulait la quitter avant la mort de son père… Billie est perdue, elle ne sait pas si elle doit encore lui faire confiance.

Au Master, Romain poursuit son jeu de dupes. Devant les élèves, Teyssier modifie son approche. Et de son côté, Jasmine est déterminée à tout faire pour éloigner Cléo.



Ici tout commence du 5 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.