Plus Belle La Vie du 5 février 2025 : Jean-Paul trouve une preuve (résumé + extrait vidéo épisode 262 en avance)

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 février 2025 – résumé de l’épisode 262

Jean-Paul explique à Patrick et Léa que Darius lui a tout avoué hors caméra et hors micro, une fois au sol. Patrick interroge Léa sur son ressenti lors de sa consultation avec Darius. Gênée, elle avoue qu’il l’a mise mal à l’aise en lui posant des questions sur sa vie personnelle. Soudain, Léa fait un malaise. Elle attribue cela à une remontée trop rapide, mais Patrick semble inquiet.

Face à Samuel, Darius nie avoir confié à Jean-Paul son intention de tuer Elsa Morel, affirmant qu’il a dû mal comprendre. Samuel reprend l’interrogatoire depuis le début, mais Darius se met à tousser. Samuel trouve suspect que ses crises d’asthme surviennent toujours au bon moment.



Au commissariat, Patrick annonce à Ariane que le disque dur contient toutes les informations nécessaires pour démanteler le réseau. Ariane lui demande s’il a informé Morgane, mais il avoue lui avoir confié une tâche ingrate. En réalité, il est fier d’elle, mais estime qu’elle doit apprendre une leçon.

À l’hôpital, Jean-Paul interroge Elsa Morel sur l’incident de la veille. Elle se souvient seulement être venue pour un dernier rendez-vous post-opératoire avant de récupérer sa voiture sur le parking. En cherchant ses clés, elle a été prise de vertiges, puis c’est le trou noir. Jean-Paul lui montre une photo de Darius, qu’elle reconnaît pour l’avoir aperçu plusieurs fois en salle d’attente. Elle affirme qu’il est gentil.

Morgane déjeune à la résidence lorsqu’elle croise Jules, revenu d’un reportage. Il lui annonce que tout le monde parle d’elle et lui exprime sa fierté. Il s’excuse pour son comportement passé et tente de l’embrasser, mais elle recule. Troublée, Morgane reconnaît qu’elle a aussi des torts. Jules, perceptif, devine qu’elle culpabilise et tente de la rassurer. Elle lui avoue son amour, et ils s’embrassent. Morgane confie ensuite à Ariane qu’elle voulait dire la vérité à Jules au sujet d’Idriss, mais qu’elle n’en a pas eu le courage. Ariane lui conseille de ne rien dire, estimant qu’il ne s’agit que d’un écart.

Sur le parking, Jean-Paul organise une reconstitution avec Charlotte et Samuel. Il trouve étrange que l’agresseur ait traîné une femme sans disposer d’un véhicule à proximité. Samuel reçoit un appel, tandis que Charlotte se rend à la chambre de la victime pour prélever ses empreintes. Resté seul, Jean-Paul examine les lieux et repère un pot de fleurs. En fouillant, il y découvre une clé de voiture dissimulée. Il ouvre le véhicule et, au moment où Charlotte revient, il découvre dans le coffre une corde et un couteau !

Au bar, Gabriel cherche Kilian, mais Thomas lui conseille d’aller boire son café ailleurs. Une dispute éclate entre eux. Barbara intervient pour calmer la tension, et Gabriel s’en va. Thomas confie à Barbara que la cohabitation avec Gabriel est devenue insupportable, entre reproches et provocations constantes. Elle lui conseille de faire un pas vers lui et de s’excuser. Thomas rechigne, mais Barbara lui rappelle leurs 12 ans de bonheur et insiste pour que leur divorce ne tourne pas au désastre.

De retour à l’appartement, Thomas découvre que Gabriel a recouvert les murs de post-it délimitant leurs espaces respectifs. Il comprend que Gabriel instaure des frontières dans leur cohabitation. Dégoûté, Thomas était pourtant venu s’excuser.

Au cabinet médical, Gabriel discute avec Jennifer des avis en ligne concernant leur pratique. Il découvre avec stupeur qu’il est la cible de critiques cinglantes. Convaincu que Thomas en est l’auteur, il bouillonne de colère.

