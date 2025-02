Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand dévoile son vrai visage ! (vidéo épisode du 4 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que l’arrivée de Ferdinand à l’institut Auguste Armand ne promet rien de bon dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, le nouvel étudiant du master va dévoiler son vrai visage face à Lionel…











Publicité





Lionel Lanneau supporte mal l’arrivée du nouvel élève, Ferdinand Castelmont, à l’Institut. Pour lui, sa présence est une aberration : son admission est injustifiée, et son attitude insupportable. Déterminé à en découdre, Lionel décide d’affronter son rival… Il a découvert qu’il avait été viré de l’école de son père !

Mais Ferdinand n’est pas du genre à se laisser intimider. Doté d’un sens aigu de la répartie, il vise juste et touche là où ça fait mal et menace de faire jouer ses relations pour faire virer Lionel de l’institut ! Peu à peu, la tension monte, jusqu’à ce que Lionel perde son sang-froid… et se jette sur Ferdinand. Constance intervient pour les séparer et même avec la femme de Teyssier, Ferdinand se montre arrogant…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Carla et Coline font une découverte choc ! (vidéo épisode du 3 mars)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1124 du 4 mars 2025, Ferdinand menace Lionel

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.