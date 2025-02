C à vous du 27 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 « Taxe Zucman », droits de douane de 25% sur les produits européens, conclave sur les retraites. Gabriel Zucman, professeur à l’Ecole d’économie de Paris, directeur de l’Observatoire européen de la fiscalité́, est l’invité de C à vous

🔵 L’acteur oscarisé Gene Hackman et sa femme retrouvés morts à leur domicile. On reçoit Samuel Blumenfeld, journaliste cinéma pour le journal Le Monde



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef copropriétaire de “La Renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : À la veille de la cérémonie des César 2025, on reçoit Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Cécile de France, Zita Hanrot et Thierry Chèze. La cérémonie des César se tiendra le 28 février à 20h45 en direct sur Canal

