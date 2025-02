Ici Tout Commence spoiler : Mattéo lance une rumeur... (vidéo épisode du 27 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Tout finit toujours par se savoir à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! Et dans quelques jours, c’est Sabri qui va être la cible d’une rumeur lancée par Mattéo. Selon lui, le filleul d’Olivia serait amoureux d’une élève de deuxième année…











Alors qu’ils se baladent dans le parc de l’institut, Mattéo révèle une nouvelle surprenante à Thelma et Jude : Sabri Fahim serait en couple avec une fille de l’école ! Intrigués, Jude et Thelma demandent plus de détails à leur ami… Selon lui, Sabri serait tombé sous le charme d’une certaine Elise, étudiante en deuxième année.

Jude et Thelma sont un peu déçus, ils ne voient même pas de qui il s’agit… Alors, Sabri est-il vraiment amoureux ? Info ou intox ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1121 du 27 février 2025, Sabri amoureux ?

