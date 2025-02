Ici Tout Commence spoiler : Tom découvre Billie au plus mal... (vidéo épisode du 6 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Billie a fait n’importe quoi ces derniers temps dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’elle est séparée de Tom, ce dernier va la retrouver bouleversée… Et pour cause, elle est totalement sous le choc après avoir découvert qui est réellement Romain Valdine !











Publicité





Bien que récemment séparés et malgré leurs différends, Tom ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour Billie. Il la découvre à l’économat alors que ça ne va pas, elle a les larmes aux yeux.

Elle prétexte être fatiguée, Tom décide une nouvelle fois de lui présenter ses excuses. Dans un élan de tendresse, il la prend dans ses bras pour la réconforter… Ils s’embrassent mais Billie, qui se sent coupable, fait machine arrière avant de recevoir un message de Teyssier. Le directeur veut la voir dans son burea !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Maya sombre, un dérapage, les résumés jusqu’au 21 février 2025



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1106 du 6 février 2025, Bille va mal

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.