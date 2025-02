C à vous du 3 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Loi immigration, dissolution, Emmanuel Macron… L’ancien ministre et ancien député, Clément Beaune, raconte les dessous du pouvoir dans le livre « Je dirai malgré tout que la politique est belle » disponible le 5 février

🔵 Droits de douane : Donald Trump lance sa guerre commerciale. On en parle avec Manu Lechypre éditorialiste économique à RMC, BFMTV et BFM Business



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Vincenzo Regine, chef exécutif au restaurant du Domaine des Andéols (Vaucluse)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sophie Davant, Nelson Monfort, Fauve Hautot et Chris Marques, pour le retour de l’émission « Danse avec les Stars » le vendredi 7 février à 21h10 sur TF1; et Thierry Demaizière et Alban Teurlai pour leur documentaire « Coeur Sanglant », diffusé mercredi 5 février à 22h35 sur Arte

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 3 février 2025 à 19h sur France 5.