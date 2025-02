Jean-Luc Reichmann, DNA, ITC, Burger Quiz : des pages Facebook de TF1 victimes de piratage

Publicité





Plusieurs pages Facebook liées à TF1 ont été piratés ces dernières heures. Jean-Luc Reichmann, l’animateur des « 12 coups de midi », mais aussi les pages officielles des séries quotidiennes « Demain nous appartient » et « Ici tout commence », celle de TF1 Info, ou encore du jeu de TMC « Burger Quiz ».





Les hackeurs ont pris possession des pages et ont partagé de nombreux articles avec des liens vers un site malveillant.







Ces articles ont tous été anti-datés, du coup les abonnés les voit dans leur feed mais pas en allant directement sur les pages concernées.



« Les comptes Facebook DNA et ITC ont été piratés ! Ne cliquez surtout pas sur des publications suspectes venant de notre page et qui apparaissent dans votre Feed Facebook. Nous réglons le problème au plus vite » peut-on lire sur les pages de « Demain nous appartient » et « Ici tout commence » alors que Jean-Luc Reichmann n’a toujours pas réagi.

Ces pages se retrouvent également avec une adresse aux Etats-Unis et un numéro de téléphone étranger.

Attention, ne cliquez surtout pas sur les liens de ces faux articles prétendus comme étant de TF1 Info. Les sites malveillants sur lesquels vous allez atterrir pourraient récupérer vos données personnelles.