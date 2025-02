Un Si Grand Soleil Spoilers : une mort choc, Bertier inquiet, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 10 au 14 février 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la mort de Damien, tué par les italiens sous les yeux de Flore. Alain est là pour Flore et Tiago, qui sont menacés à leur tour… Alain décide de se charger lui-même de donner leur rendre le fameux ordinateur ! Il se met en très grand danger.

Pendant ce temps là, Louis continue de dépenser au delà de ses moyens pour impressionner Laurine et malgré les mises en garde de Bertier… Il accepte une commande de 30.000 tee-shirts et veut délocaliser la production en Chine… Il va devoir avancer une importante somme d’argent et prendre de gros risques. Bertier s’inquiète beaucoup pour le fils de Léonore.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 10 au 14 février 2025

Lundi 10 février 2025 (épisode 1574) : Tandis qu’Alain ne compte pas rester les bras croisés devant la détresse de sa fille, Louis entre dans la cour des grands… Ce qui ne rassure pas Bertier.

Mardi 11 février 2025 (épisode 1575) : Damien est prêt à prendre un risque immense pour protéger ses proches. De leur côté, Louis et Laurine se rapprochent : mais cette dernière est-elle vraiment sincère ?

Mercredi 12 février 2025 (épisode 1576) : Alors que Damien a rendez-vous avec les truands, Flore décide de l’accompagner. De leur côté, les flics enquêtent sur une série de vols de voiture.

Jeudi 13 février 2025 (épisode 1577) : Thaïs assiste à l’audition d’un charmant suspect. Quant à Alain et sa famille, ils doivent faire face à la tournure dramatique des évènements.

Vendredi 14 février 2025 (épisode 1578) : Alors que Ludo commence à remettre en doute la situation, Thierry demande à Thaïs de garder un secret.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 10 au 14 février 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.