« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres » du 25 février : lancement de la nouvelle saison ce soir (VIDÉO)

« Koh-Lanta : la tribu maudite » du mardi 25 février 2025 – C’est le jour J pour la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Le programme phare de TF1 est de retour avec 24 aventuriers plus déterminés que jamais !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours depuis toutes ces années en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres » : présentation de la saison

Koh Lanta signe le grand retour d’une saison légendaire : La Revanche des 4 Terres ! En 2020, lors de l’édition aux Fidji, la victoire était revenue à l’Est, mené par la détermination d’Alexandra, la maman courageuse de l’Ain.

Cette année, 24 nouveaux aventuriers entrent dans l’arène, chacun prêt à défendre sa région et à prouver sa valeur dans l’aventure.



Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : quatre territoires, quatre tribus de six candidats. Ces hommes et femmes vont s’affronter dans des épreuves spectaculaires, braver les éléments et repousser leurs limites pour offrir la victoire à leur région.

L’Est conservera-t-il son titre ? Ou l’une des autres régions prendra-t-elle sa revanche ? Que la bataille commence, et que la rose des vents décide du destin des aventuriers !

VIDÉO bande-annonce

