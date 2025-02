« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres » : lancement le 25 février 2025 sur TF1

Publicité





« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres » lancement – C’est à la fin du mois que TF1 va lancer la nouvelle saison de Koh-Lanta. Dans « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur région au sein de 4 tribus : Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest.











4 tribus, 4 régions

C’est le grand retour d’une saison légendaire de Koh Lanta : La Revanche des 4 Terres ! En 2020, lors de l’édition aux Fidji, l’Est l’avait emporté, portée par la détermination d’Alexandra, la maman courageuse de l’Ain.

Cette année, 24 nouveaux aventuriers se lancent dans la compétition, chacun prêt à défendre sa région et sa place dans Koh Lanta.

Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : quatre territoires, chacun représenté par une tribu de six participants. Ces hommes et femmes vont se retrouver dans l’univers impitoyable de Koh Lanta, se défier dans des épreuves spectaculaires et lutter contre vents et marées pour ramener la victoire dans leur région bien-aimée !



Alors, l’Est réussira-t-il à conserver son titre ? Ou l’une des trois autres régions prendra-t-elle sa revanche ? Les paris sont ouverts, et la rose des vents commence à tourner !

Rendez-vous le mardi 25 février 2025 à 21h10 sur TF1, et en streaming sur TF1+.