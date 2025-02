Publicité





La Grande Librairie du 26 février 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 26 février 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie vous propose de replonger dans vos souvenirs d’enfance ! Augustin Trapenard reçoit Joel Dicker, Danièle Sallenave, Philippe Besson et Simon Liberati.

📚 JOËL DICKER

Chaque nouvelle parution de Joël Dicker est un véritable événement ! Cette fois, l’écrivain suisse explore un nouveau registre avec « La Très Catastrophique Visite du Zoo » (Rosie & Wolfe), un roman captivant destiné à toute la famille. Une enquête palpitante qui replonge le lecteur en enfance… Impossible d’y résister !



Publicité





📚 DANIÈLE SALLENAVE

Dans « La Splendide Promesse » (Gallimard), sans doute son œuvre la plus intime, Danièle Sallenave revient sur son enfance, ses engagements et ses voyages. Elle interroge cette promesse de justice et de progrès que lui fit l’école républicaine il y a des décennies… Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

📚 SIMON LIBERATI

Avec « Stanislas » (Grasset), Simon Liberati, lauréat du prix Femina 2011 pour « Jayne Mansfield 1967 » et du prix Renaudot 2022 pour « Performance », signe un roman d’apprentissage autobiographique saisissant. Il y relate ses années au collège Stanislas, vécues comme un véritable « bagne ».

📚 PHILIPPE BESSON

Dans « Vous parler de mon fils » (Julliard), son 26ᵉ livre, Philippe Besson plonge dans le tourment d’un père rongé par la culpabilité, cherchant à comprendre ce qui a poussé son fils au suicide. Une analyse percutante des rouages du harcèlement et un plaidoyer poignant contre la violence ordinaire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 26 février 2025 à 21h sur France 5.