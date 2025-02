La meilleure boulangerie de France : Noémie Honiat remplacée, elle explique son départ

Publicité





Noémie Honiat était absente de « La meilleure boulangerie de France » ce lundi soir, remplacée par Chiara Serpaggi. Et ce remplacement va durer pendant 4 semaines !





Alors que beaucoup de téléspectateurs de l’émission quotidienne d’M6 s’interrogent sur cette absence, Noémie a utilisé son compte du réseau social Instagram pour s’expliquer et rassurer : elle va bien revenir et est actuellement en tournage de « La meilleure boulangerie de France ».







Noémie Honiat s’éclipse pendant 4 semaines

« Je vous fais un petit message pour vous rassurer. Ça fait quelques jours que je reçois des centaines de messages en ayant peur que j’arrête le tournage de La meilleure boulangerie de France sur M6. Regardez, je suis encore en veste. On est encore, actuellement, en tournage. Je n’arrête absolument pas » a expliqué Noémie Honiat dans une vidéo.

« Cette année, sur la saison 12, on a vingt-cinq semaines de tournage. Pour des raisons professionnelles, Chiara va me remplacer quatre semaines », a-t-elle poursuivi. Dans la suite de sa vidéo, la cheffe a tenu à clore une bonne fois pour toutes le dossier : « Ne vous inquiétez pas. Je suis bien présente. On continue de vous faire continuer la France et de déguster de très bonnes choses avec Bruno »



Découvrez Chiara Serpaggi

Chiara Serpaggi, âgée de 26 ans, est une cheffe pâtissière française reconnue pour son expertise en pochage et ses créations raffinées. Formée à l’école Ferrandi, elle a perfectionné son art au sein d’établissements prestigieux tels que l’Hôtel de Matignon et les boutiques de Thierry Marx et Cédric Grolet. Elle a également participé à la saison 13 du « Meilleur Pâtissier », renforçant ainsi sa notoriété. Aujourd’hui, elle partage sa passion en proposant des cours de pâtisserie, notamment à L’Adresse à Marseille, et à travers son propre établissement, « L’Atelier de Chiara », situé à Saint-Maur-des-Fossés.