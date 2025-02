« A priori » : votre nouvelle série ce soir sur France 3 (4 février 2025)

Publicité





« A priori » au programme TV du mardi 4 février 2025 – Ce mardi soir, France 3 lance sa nouvelle série inédite « A priori ». Une comédie policière avec Bruno Salomone et Lucia Passaniti, un duo atypique dont les différences… font la différence !





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« A priori » – le synopsis

Après avoir brillamment terminé l’école de police en tant que major de sa promotion, Iris, 27 ans, rejoint un commissariat du sud de la France. Dès son arrivée, elle est confrontée à un accueil glacial de la part de ses collègues hauts en couleur. Son expertise juridique et son attachement strict aux règles ne font pas l’unanimité, surtout auprès de Victor, 54 ans, son binôme imposé, un policier solitaire aux méthodes jugées obsolètes.

Malgré leur différence d’âge et de vision du métier, une affaire presque classée va les forcer à collaborer. En croisant leurs compétences, ils découvrent qu’un banal accident de la route cache en réalité un crime prémédité. Si leur réussite les rapproche, Victor ne tarde pas à comprendre qu’Iris porte un lourd secret. Et si son passé était bien plus lié à cette enquête qu’il ne l’imagine ?



Vos épisodes du 4 février 2025

Episode 1 « C’est un accident dans la garrigue » : À 27 ans, Iris intègre un commissariat du Sud après avoir brillamment terminé l’école de police en tant que major. Son respect strict des procédures et son expertise juridique ne tardent pas à créer des tensions au sein de sa brigade, en particulier avec Victor, 54 ans, un policier solitaire aux méthodes contestées, qui lui est imposé comme binôme. Lorsqu’une simple affaire d’accident sur le point d’être classée les oblige à faire équipe, leurs approches opposées se révèlent étonnamment complémentaires, dévoilant un homicide savamment orchestré. Mais tandis que leur collaboration porte ses fruits, d’anciens secrets liés au passé d’Iris refont surface, menaçant de tout bouleverser.

Episode 2 « Le chevalier est tombé au combat » : Lors de la préparation d’un tournoi médiéval, le drame frappe : le chevalier noir s’effondre, mortellement transpercé par la lance de son adversaire. Chargée de l’enquête par la commissaire Janvert, Iris se retrouve aussitôt sous le feu des critiques, certains y voyant un énième passe-droit lié à l’influence de son père. En arrêt, Victor, rongé par l’inquiétude et troublé par les liens compromettants entre leurs familles, noie son malaise dans l’alcool. Incapable de contenir ses doutes plus longtemps, il surgit sur la scène du crime, bien décidé à mettre un terme à leur duo. Pendant ce temps, Nesrine et David enquêtent sur un tout autre problème : l’image désastreuse du commissariat sur les réseaux sociaux.

Le casting

Avec Bruno Salomone (Victor Montagnac), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules), Didier Constant (Fifi)